Москва, , 14:50 — REGNUM

В Госдуме предложили установить четкие нормы коммерческой реализации добытой в регионе рыбы.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас нет четкого ограничения на коммерческую реализацию добытых водных ресурсов. И здесь, конечно, слово тоже за регионами — именно они должны определять для себя эти нормы», — отметил депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль («Единая Россия») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росрыболовства, объём выращивания рыбы и морепродуктов в России по итогам первого полугодия 2019 года, по предварительным данным, составил 142,84 тыс. тонн, что на 59% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.

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