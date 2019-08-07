Москва, , 13:19 — REGNUM

В России с 2015 года фиксируется снижение доли несовершеннолетних, проживающих в малоимущих домохозяйствах, — так называемый уровень детской бедности. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, опубликованные в исследовании «Социально-экономические индикаторы бедности в 2013—2018 годах».

Официальные статистические данные по уровню детской бедности представлены только за период с 2013 по 2017 гг. Согласно исследованию, после резкого — с 20,7% до 27,4% роста доли проживающих в малоимущих домохозяйствах несовершеннолетних в 2015 году, в следующие периоды наблюдается её последовательное снижение: в 2016 году — до 26,7%, в 2017 — до 26%.

При этом если в населённых типах городского типа уровень детской бедности колеблется в зависимости от численности населения в городе, то на селе — снижается вне зависимости от типа населённого пункта и численности населения в нём. В 2016—2017 гг. наибольшее снижение отмечено в городах с численностью менее 50 тысяч человек (на 3%) и от 100 до 250 тысяч (на 4%), в сельских населённых пунктах с численностью населения до 200 человек (на 10,1%) и от 1000 до 5000 человек (на 4,2%).

Напомним, что в целом в России уровень бедности снизился с 13,2% в 2017 году до 12,9% в 2018-м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон, увеличивающий количество семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости. Теперь для получения пособия семья должна обладать доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Ранее критерий нуждаемости составлял доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума. Закон вводит ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте 1,5−3 лет в размере прожиточного регионального минимума.