Горно-Алтайск, , 12:57 — REGNUM

Переключение Китая на российский рынок может произойти на фоне торговых споров этой страны с США. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 7 августа на совещании в Горно-Алтайске.

В отличие от США, отметил он, китайская сторона видит в России надежного поставщика любых товаров. В настоящее время Москва ведет переговоры, которые могут переориентировать Китай на российские поставки в сельском хозяйстве и других направлениях.

Орешкин добавил, что трудности, с которыми Китай столкнется из-за обострения отношений с США, не должны сказаться на торговле с РФ. Так, в 2018 году товарооборот достиг $108 млрд с позитивным прогнозом на текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести в отношении Китая новые пошлины. Китай со своей стороны ослабил курс юаня к доллару, что в Вашингтоне назвали «валютной манипуляцией».

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