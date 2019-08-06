Копенгаген, , 12:15 — REGNUM

Ведущий аналитик Danske Bank Аллан фон Мерен прокомментировал решение КНР отказаться от закупок сельскохозяйственной продукции из США, назвав это сильнейшим оружием Китая в торговой войне против Трампа.

Груз из Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналитик считает, что данное решение наносит политический урон нынешнему президенту США, так как затрагивает интересы определенной группы избирателей. «Существует ряд колеблющихся штатов, которые зачастую определяют исход президентской гонки, и именно в них сельскохозяйственная продукция играет большую роль. К таким штатам относится Айова, где терпят большие убытки в результате торговой войны с Китаем» — заявил аналитик — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Вместе с тем, Аллан фон Мерен отмечает, что с точки зрения экономики отказ от сельскохозяйственной продукции США со стороны Китая — не самый эффективный способ давления. «Продукция сельского хозяйства составляет в структуре экономики США сравнительно небольшую долю, поэтому подобные шаги китайского правительства не окажут значимого экономического влияния» — заявил аналитик.