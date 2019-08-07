Москва, , 11:32 — REGNUM

Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально. Самое важное, по мнению большинства граждан (77%), полноценное и качественное питание. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Прилавки супермаркета

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Также обязательно должно хватать на такие семейные нужды как: оплата жилья (62%), одежду и обувь (55%), лечение, покупку лекарств (51%) и занятия спортом, профилактика заболеваний (19%).

При этом менее важно для семьи: покупка бытовой техники (11%), квартиры, дачи, дома (11%), автомобиля (9%), текущие затраты на транспорт (7%) и развлечения (6%).

Опрос проведен 18 — 24 июля 2019 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 1608 старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, хорошим считают своё материальное положение 10% жителей России, плохим — 27%. Большинство граждан (62%) назвали своё материальное положение средним.

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