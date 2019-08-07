Санкт-Петербург, 7 августа 2019, 11:25 — REGNUM
В небольших городах нужда заставляет людей брать кредиты на текущие расходы, в крупных населенных пунктах уровень благосостояния выше, а потребность в таком кредитовании — ниже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя данные опроса ВЦИОМ об уровне закредитованности граждан.
Как сообщалось ранее, по данным социологов, с 2017 по 2019 год доля граждан с непогашенными кредитами снизилась с 57% до 51%. Чаще всего кредиты берут граждане в возрасте от 25 до 34 лет (72%) и от 35 до 44 лет (63%).
Самая высокая доля закредитованности — среди жителей сел и небольших городов (55%). В населенных пунктах с населением менее миллиона человек этот показатель составляет 54%, в Москве и Петербурге — 40%.