Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM

В небольших городах нужда заставляет людей брать кредиты на текущие расходы, в крупных населенных пунктах уровень благосостояния выше, а потребность в таком кредитовании — ниже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя данные опроса ВЦИОМ об уровне закредитованности граждан.

Как сообщалось ранее, по данным социологов, с 2017 по 2019 год доля граждан с непогашенными кредитами снизилась с 57% до 51%. Чаще всего кредиты берут граждане в возрасте от 25 до 34 лет (72%) и от 35 до 44 лет (63%).

Самая высокая доля закредитованности — среди жителей сел и небольших городов (55%). В населенных пунктах с населением менее миллиона человек этот показатель составляет 54%, в Москве и Петербурге — 40%.

«Данные о том, что доля граждан, имеющих кредиты, снизилась, выглядят очень странными. Это за рамками актуальных экономических тенденций. Показатель должен, наоборот, расти. Возможно, не растет доля граждан с кредитами, но растет общий объем этих кредитов. Так что этот показатель я бы списал на статистическую погрешность, неизбежную при любом социологическом исследовании.

Что же касается данных о том, что чем меньше населенный пункт, тем больше в нем доля граждан, имеющих непогашенные кредиты, то это как раз очень логично. В маленьких городах нужда заставляет людей брать кредиты. В крупных населенных пунктах уровень благосостояния выше, а потребность в кредитовании на такие цели — ниже», — отметил Юрий Ичкитидзе.