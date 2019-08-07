Чебоксары, , 11:23 — REGNUM

В Чувашии по разрешению на временное проживание живут 579 иностранцев, всего на учёте состоят 6,3 тыс. иностранных граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии по итогам заседания межведомственной комиссии по миграционной политике.

По данным полиции на 1 августа, в Чувашии по разрешению на временное проживание живут 579 иностранных граждан. В основном это граждане Украины (29%), Таджикистана (22%), Узбекистана (14%), Азербайджана (7%), Казахстана (5%).

Всего на миграционном учёте в Чувашии числятся 6,3 тыс. иностранных граждан, из них 69% — временно пребывающие. Правоохранители отмечают, что в республику прибывают в основном из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Азербайджана, Белоруссии и Армении.

В республике трудовую деятельность осуществляют 1555 иностранных работников, что на 12,7% больше, чем было в январе-июле 2018 года. В этом году ими оформлено 17 разрешений на работу, в том девять из них это — высококвалифицированные специалисты, пятеро — студенты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается отток трудоспособного населения. Так, в 2017 году через органы службы занятости населения республики 1134 человека выехали в организации других регионов.

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Ранее в минтруде республики отмечали, что в Чувашии «наиболее острой проблемой рынка труда республики остается несоответствие спроса и предложения», то есть преобладают вакантные должности для рабочих, в то время как среди безработных более 56,1% составляют граждане со средним профессиональным и высшим образованием. В результате «восполнение кадрового дефицита в республике частично происходит за счёт трудовых мигрантов», но при этом «носит временный, нестабильный характер, что в значительной степени обусловлено языковым барьером, незнанием мигрантами культурных традиций принимающего общества».

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