Москва, , 11:11 — REGNUM

В августе 2019 года годовая инфляция в России в августе будет колебаться в диапазоне 4,4−4,5%. Такой прогноз дало Минэкономразвития РФ в докладе, опубликованном на сайте министерства.

Инфляция © ИА REGNUM

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В докладе уточняется, что в августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция — от — 0,2% до 0%. Дефляция возможна при снижении цен на плодоовощную продукцию.

В июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% г/г после 4,66% г/г в июне и вернулась к уровню апреля-мая.

При этом отмечается, что повышение цен всё-таки произошло за индексация тарифов на услуги ЖКХ (+2,47%, но в целом годовая динамика цен на ЖКУ по итогам июля нормализовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Росстат впервые в 2019 году зафиксировал снижение индекса потребительских цен — дефляцию.

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