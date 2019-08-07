Новосибирск, , 10:39 — REGNUM

В Новосибирской области построят завод по производству солей и редкоземельных металлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Масштабный инвестиционный проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Линёво».Администрации рабочего поселка Линево Искитимского района под завод рекомендовано предоставить земельный участок площадью около 15,8 тысяч кв. м.

Срок реализации проекта — семь лет. Ввести в эксплуатацию завод планируют в 2021 году. Объем инвестиций — более 150 млн рублей.

Отметим, что рабочий поселок Линёво получил статус ТОСЭР в марте 2018 года.