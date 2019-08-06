История вопроса

Проблема доступа к ограниченному ресурсу в странах Туркестана обострилась практически сразу после распада СССР. Государства, находящиеся в верховьях основных рек — Киргизия и Таджикистан, пытаются использовать свое положения для давления и торга на Казахстан и Узбекистан.



Особенно остро эта проблема касалась Душанбе и Ташкента. Таджикистан одержимый идеей строительства Рогунской ГЭС грозился оставить Узбекистан без необходимой для сельского хозяйства воды. Сейчас вопрос решен.



Вместе с тем, в Киргизии и Таджикистане наблюдается регулярная нехватка электроэнергии, связанная с сезонными и маловодными периодами, которые наступают раз в четыре-шесть лет.



По мнению экспертов в ближайшие десятилетия проблема дефицита воды в туркестанском регионе должна серьезно обостриться.

