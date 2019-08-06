Ашхабад, 6 августа 2019, 19:34 — REGNUM
Туркмения оказалась на 16-м месте в списке из 17 стран с чрезвычайно высоким дефицитом водных ресурсов, составленном аналитиками американского «Института мировых ресурсов» («World Resources Institute»).
Также в этот список вошли: Катар, Ливан, Израиль, Иран, Иордания, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Эритрея, Объединенные Арабские Эмираты, Сан-Марино, Бахрейн, Индия, Пакистан, Оман и Ботсвана.
Соседи Туркмении по Туркестанскому региону также были включены в рейтинг.
Так, Узбекистан (25-е место) и Киргизия (38-е место) признаны странами с высоким дефицитом воды. А Таджикистан (51-е место) и Казахстан (60-е место) — вошли в список государств со средневысоким дефицитом водных ресурсов