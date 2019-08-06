Рим, , 17:32 — REGNUM

Результатом «бюджетного маневра» правительства Италии должно стать снижение налогового бремени на граждан на 10−15 млрд евро, заявил во вторник, 6 августа, заместитель министра экономики Массимо Гаравалья, передает Adnkronos.

Как сообщалось ранее, власти Италии рассматривают несколько вариантов снижения налогов, один из них — унификация и снижение до 15% ставок НДФЛ для граждан, чей годовой семейный доход не превышает 55 тыс. евро в год.

Министр экономики и финансов Джованни Триа во вторник заявил, что снижение налогового бремени не будет оплачено ростом дефицита бюджета — власти ищут другие способы, включая снижение бюджетных расходов, отметил министр.