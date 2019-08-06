Симферополь, 6 августа 2019, 16:13 — REGNUM
На крупнейшем крымском госпредприятии «Крымавтотранс» накопилось много проблем криминального характера. Об этом во время встречи с рабочим коллективом предприятия заявил 6 августа глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, данная информация уже направлена в правоохранительные органы, а также в Следственный комитет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за неудовлетворительных результатов глава Крыма уволил директора ялтинской автостанции, назвав ситуацию с транспортными перевозками в городе отвратительной.
Об этом: В Ялте отвратительная ситуация с перевозками — глава Крыма
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