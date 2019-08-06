Симферополь, , 16:13 — REGNUM

На крупнейшем крымском госпредприятии «Крымавтотранс» накопилось много проблем криминального характера. Об этом во время встречи с рабочим коллективом предприятия заявил 6 августа глава республики Сергей Аксёнов.

«Я пообщался с трудовым коллективом, представителями среднего звена. К большинству сотрудников нет вопросов. Но при этом могу сказать, что практически по каждому автовокзалу существуют рабочие схемы. Например, в Ялте из кабинета директора видно, как идёт подсадка, кто этим занимается, какая ситуация», — отметил глава РК.

По его словам, данная информация уже направлена в правоохранительные органы, а также в Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за неудовлетворительных результатов глава Крыма уволил директора ялтинской автостанции, назвав ситуацию с транспортными перевозками в городе отвратительной.

Об этом: В Ялте отвратительная ситуация с перевозками — глава Крыма

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