Милан, Италия, , 15:24 — REGNUM

Министерство экономики и финансов Италии работает над тем, чтобы снижение налогового бремени на граждан не основывалось на росте дефицита бюджета, заявил во вторник, 6 августа, глава ведомства Джованни Триа, передает информагентство ANSA.

Правительство намерено провести структурную реформу, а не просто нарастить дефицит, отметил министр. Все ресурсы, которые будут найдены, в том числе за счет сокращения расходов, будут использованы для снижения налогов, сказал Триа.

Ранее представители коалиционного правительства Италии заявили о намерении сохранить мораторий на повышение НДС. Рассматривается ряд инициатив по снижению налогового бремени.

Глава одной из двух правящих партий — «Лиги» Маттео Сальвини отмечал, что унификация и снижение ставок НДФЛ до 15% для граждан с годовым семейным доходом ниже 55 тыс. евро должно вступить в силу уже в 2020 году.