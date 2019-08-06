Москва, , 15:53 — REGNUM

В условиях сокращения численности рабочей силы власти РФ должны проводить политику, поощряющую рост производительности труда, считает экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ зафиксировали резкое падение численности рабочей силы.

«Скорее всего, это связано с приходом на рынок труда нового поколения. Это наиболее вероятно. Сейчас на рынок труда выходят люди, родившиеся в 1990-х годах, в период, когда была низкая рождаемость, — предположил Кудюкин. — Однако эта тенденция должна смениться, так как в 2000-х годах рождаемость снова начала расти. Государство в такой ситуации должно проводить политику, поощряющую рост производительности труда, чтобы экономика обходилась меньшим количеством рабочих рук. В частности, необходимо снижение административных и коррупционных барьеров, препятствующих выходу бизнеса на рынок, чтобы создавать рабочие места. Поощрение налоговыми мерами будет только плодить коррупцию».

Кроме того, как заметил Кудюкин, в государственном секторе следует прекратить безумную политику сокращения преподавателей и врачей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РАНХиГС, сокращение рабочей силы происходит ещё с 2016 года, но в настоящее время этот процесс ускорился. При этом именно теперь достигнут предел экономической активности населения в основных трудовых возрастах. Как полагают эксперты, дальнейший рост возможен в первую очередь за счёт более активного выхода на рынок труда людей старшего возраста.

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