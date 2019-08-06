Москва, 6 августа 2019, 15:53 — REGNUM
В условиях сокращения численности рабочей силы власти РФ должны проводить политику, поощряющую рост производительности труда, считает экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ зафиксировали резкое падение численности рабочей силы.
Кроме того, как заметил Кудюкин, в государственном секторе следует прекратить безумную политику сокращения преподавателей и врачей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РАНХиГС, сокращение рабочей силы происходит ещё с 2016 года, но в настоящее время этот процесс ускорился. При этом именно теперь достигнут предел экономической активности населения в основных трудовых возрастах. Как полагают эксперты, дальнейший рост возможен в первую очередь за счёт более активного выхода на рынок труда людей старшего возраста.
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