Москва, , 13:48 — REGNUM

Международная корпорация Airbus примет участие в экспертизе российских быстрорастущих технологических компаний из рейтинга «ТехУспех», сообщает 6 августа пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Airbus (cc) BriYYZ

Отмечается, что зарубежную корпорацию интересуют проекты в сфере низкоуглеродной транспортной энергетики, цифровой трансформации, создания новых материалов и производственных технологий, электроники и сенсорики, систем телекоммуникаций и космических технологий.

Как пояснил директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов, партнерство Airbus с проектом «ТехУспех» является подтверждением того, что ежегодный рейтинг является представляет интерес в качестве инструмента поиска российских технологических лидеров.

В компании добавили, что в настоящее время в базе рейтинга «ТехУспех» находятся более 350 компаний. Около 60% участников рейтинга прошлого года успешно экспортируют свою продукцию на зарубежные рынки.

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