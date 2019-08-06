Воронеж, , 13:03 — REGNUM

Дело в отношении ФГУП «Почта России» в лице филиала УФПС Воронежской области возбудило Воронежское УФАС, сообщила 5 августа пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

По данным антимонопольного ведомства, нарушение со стороны филиала выразилось в «экономически необоснованном уклонении от согласования объема» услуг почтовой связи по договору с ООО «Воронежская почтовая служба». Дело было возбуждено после того, как в УФАС с жалобой обратилось ООО «Воронежская почтовая служба»: согласно заявлению, ФГУП «Почта России» в лице филиала — УФПС Воронежской области уклонялось от согласования и подписания графиков сдачи почтовых отправлений, предусмотренных договором на оказание услуг почтовой связи.

«ФГУП «Почта России» является субъектом естественной монополии и хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке услуг почтовой связи Воронежской области. Таким образом, действия ФГУП «Почта России», выразившиеся в экономически необоснованном уклонении от согласования объема оказываемых услуг на май, июнь, июль 2019 г. по договору на оказание услуг почтовой связи, содержат в себе признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции», — уточнили в УФАС.