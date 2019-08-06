Сеул, , 11:53 — REGNUM

Южнокорейская компания Hyundai Energy Solution станет первой компанией, построившей производственную линию по выпуску двусторонних солнечных панелей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компания выделит на строительство производственной линии 32,5 млрд вон (~$26,77 млн).

Как сообщили представители компании, двусторонние солнечные панели эффективнее односторонних, так как они способны поглощать свет, отражаемый от земли. Благодаря этому, среднегодовая выработка электроэнергии увеличивается на 350 Мвт.

По предварительным данным, закупка оборудования запланирована на 1 декабря 2019 года.

Hyundai Energy Solution — компания, основанная в декабре 2016 года путем инвестирования в подразделение «зеленой энергетики» Hyundai Heavy Industries.