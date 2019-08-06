Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM

Госстройнадзор оштрафовал строителей Петербурга на 14,5 млн рублей за 2019 год по совокупности нарушений. Об этом сообщили 6 августа представители ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

За первое полугодие Госстройнадзор выходил с проверками 560 раз, провел 315 осмотров, по итогам было возбуждено 230 административных дел. «Общая сумма штрафов составила 14,5 млн рублей», — заявили в ведомстве.

Госстройнадзор также проинформировал застройщиков о том, что с 6 августа максимальный штраф за незаконную эксплуатацию объекта вырос: для юридических лиц — в 50 раз, до 1 млн рублей, для физических — в 5 раз, до 5 тыс. рублей, для должностных — в 25 раз, до 50 тыс. рублей.

«Госстройнадзор считает, что штраф — не самоцель. Законодательство предусматривает и иные меры воздействия на застройщиков за нарушение требований в области строительства», — добавили в ведомстве.

Кроме того, за полгода Госстройнадзор направил в суд 49 исков о сносе самостроя, при чем из них 17 случаев относились к строительству многоквартирных домов на землях ИЖС.