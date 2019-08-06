Москва, , 10:06 — REGNUM

Законопроект, направленный на создание преференций для отечественных судостроительных компаний, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Правительство РФ получает право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории Российской Федерации.

К этим видам работ могут относиться только такие работы, как перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов морского дна и его недр, морские перевозки и хранение углеводородов, добытых на территории Российской Федерации или на территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, и некоторые другие виды работ.

Отдельно прописывается, что действие законопроекта не распространяется на правоотношения, возникшие до вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом.

Законопроект направлен на развитие отечественного судостроения и обеспечение российских верфей заказами на строительство судов и морской техники путем стимулирования судоходных, лизинговых компаний и судостроительных организаций, в том числе иностранных, к размещению судостроительных заказов и заказов на изготовление и поставку комплектующего судового оборудования на территории страны, отмечают авторы.

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Минэкономразвития отмечает риски принятия норм — возможно нарушения обязательства, принятых Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по доступу на рынок и национальному режиму.

Однако авторы подчеркивают, что «законопроект не является механизмом государственной поддержки и (или) предоставления преференций российским судовладельцам и судостроительным организациям и не нарушает обязательств Российской Федерации, принятых в рамках ВТО».

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