Москва, , 07:33 — REGNUM

Постановлением правительства РФ, подписанным Дмитрием Медведевым, Минспорта РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручено в 2019 году произвести бюджетные инвестиции «за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности». Три стадиона, на которые выделены субсидии, находятся в Поволжье, по одному — в Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Постановление правительства РФ от 30.07.2019 № 986, обнародованное в базе нормативных актов в начале августа, напоминает, что заказчиком строек выступало Минспорта РФ, а застройщиком — ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Минэкономразвития и Минфину поручено «обеспечить включение в федеральную адресную инвестиционную программу расходов для завершения расчётов по объектам капитального строительства», указанным в приложении к документу.

Так, на стадион в Нижнем Новгороде общий объём бюджетных инвестиций из федерального бюджета в 2019 году составляет 2 620 547,1 тыс. рублей, в Самаре — 5 781 048,3 тыс. рублей, в Саранске — 1 277 203,2 тыс. рублей.

Напомним, матчи мундиаля, что прошли с 14 июня по 15 июля 2018 года, приняли 11 городов России. Часть площадок была ранее отстроена и капитальных вложений не потребовала. Например, как стадион в Казани, отстроенный для Универсиады-2013. ЧМ-2018, по данным из отчёта ФИФА, принёс 5,357 млрд долларов выручки.

В Самаре и Саранске на строительстве стадионов чемпионата работала компания депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина — ООО «ПСО «Казань». Она же на сегодня является исполнителем контракта Роскосмоса на вторую очередь космодрома в Приамурье.

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