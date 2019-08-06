Пекин, , 07:23 — REGNUM

Согласно официальным данным, большинство производственных товаров, находящихся в списке мониторинга властей, упали в цене за последние 10 дней июля относительно предыдущей декады, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Среди 50 основных товаров, в отношение которых осуществляется мониторинг, включая бесшовные стальные трубы, топливо, уголь, удобрения и некоторые химикаты, цены упали на 28 позиций за указанный период. 15 позиций выросли в цене, а семь остались на прежнем уровне, сообщили в Национальной бюро статистики КНР.

Цены на химикаты и стальные трубы снизились, в то время как на живых свиней и топливо выросли за указанный период, отметили в бюро. Отметим, что власти Китая каждые 10 дней снимают показания цен оптовых закупщиков и поставщиков в 24 провинциях страны. В предыдущую декаду также было зафиксировано в среднем падение цен.

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