Вильнюс, , 17:51 — REGNUM

В Литве сегодня, 5 августа, Агентство Европейского социального фонда приступило к раздаче продуктов малоимущим, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Продукты, среди которых рис, консервы, крупы, печенье и другие продукты, в общей сложности получит 177 тыс. человек. Всего будет роздано 1350 тонн продуктов.

Раздача будет осуществляться по всей территории Литвы, во всех 60 самоуправлениях. Это уже четвёртая акция фонда в этом году в Литве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Литве за чертой абсолютной нищеты проживало 321 тыс. жителей страны, что составляет 11,1% от всего населения, при этом в зоне риска бедности проживало 22,9% населения, или 645 тыс. человек.

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