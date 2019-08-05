Москва, , 17:37 — REGNUM

Прогноз о спаде российской экономики в 2019 году с большой долей вероятности должен сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С одной стороны, рецессия весьма вероятна. С другой стороны, не стоит драматизировать. Нынешние темпы роста настолько низкие, что формально создать рецессию может почти любое событие. Стоит экономике чуть-чуть замедлиться, и у нас наступит рецессия. Темпы роста близки к нулю и малейшее уменьшение приведёт к рецессии», — отметил эксперт.

По мнению экономиста, «вероятность рецессии» — звучит грозно. Однако фактически Россия в течение нескольких последних лет показывает темпы роста экономки, «сопоставимые с погрешностью».

«Поэтому специалисты констатировали то, что само по себе не вызывает сомнений», — отметил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, рецессия в РФ может затянуться на несколько лет.

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