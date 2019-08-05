Москва, , 16:32 — REGNUM

В настоящее время существует риск невыполнения работ по завершению аэропорта в Хабаровске до конца 2019 года. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, сооружение самого здания аэропорта завершено. Однако в настоящее время необходимо уточнение проектной документации по дренажно-водосточной сети, очистным сооружениям и светосигнальному оборудованию, что и может затянуть реализацию проекта.

«В Хабаровске работает один из сильнейших строительных подрядчиков, но и ему не удалось справиться с задачей в отведённый срок», — констатировал Нерадько на совещании под председательством вице-премьера Максима Акимова, посвящённого реализации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

Нерадько добавил, что в связи с поздним доведением лимитов средств до регионов сдвинулись сроки заключения контрактов на середину августа. В итоге на данный момент на заключение контрактов вышли только по 4 объектам, по остальным идут конкурсные процедуры, а по двум аэродромам Камчатки, включённым в планы 2019 года, Росавиация уже сейчас предлагает перенести старт начала работ на 2020 год.

«В климатических условиях Дальнего Востока и Сибири строительный сезон 2019 года фактически утрачен, в связи с чем существует риск неосвоения в этом году средств в объёме около 7 млрд рублей», — заключил глава Росавиации.

Также, по мнению Нерадько, сейчас действуют чрезвычайно строгие нормы по безопасности. Он считает необходимым рассмотреть обоснованность обязательных требований по транспортной безопасности в увязке с фактическими условиями эксплуатации объектов, что позволит существенно снизить издержки аэропортов, особенно малых.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году в рамках развития аэропортовой инфраструктуры на реализацию 45 мероприятий, из которых 28 начали прорабатывать в этом году, направят 23,7 млрд рублей.

В этом году работы завершены по аэропортам в Норильске и Саратове.