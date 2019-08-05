Санкт-Петербург, 5 августа 2019, 13:28 — REGNUM
Государевы люди должны способствовать развитию экономики, а не рассказывать банкирам, которые разбираются в этом вопросе даже лучше Центробанка, кому нужно давать кредит, а кому нет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUMв понедельник, 5 августа, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя инициативу об ограничении кредитов для молодежи.
Ранее РИА Новости сообщило, что депутат парламента Ленобласти Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву ограничить возможность получения кредитов гражданам младше 25 лет. Депутат считает, что им должны выдаваться только кредиты на жилье и учебу.
Зачастую едва достигшие совершеннолетия граждане берут кредиты на не самые необходимые вещи, вследствие чего попадают в «кредитное рабство», что негативно сказывается на будущем не только конкретных молодых граждан, но и страны в целом.