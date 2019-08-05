Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM

Государевы люди должны способствовать развитию экономики, а не рассказывать банкирам, которые разбираются в этом вопросе даже лучше Центробанка, кому нужно давать кредит, а кому нет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUMв понедельник, 5 августа, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя инициативу об ограничении кредитов для молодежи.

Ранее РИА Новости сообщило, что депутат парламента Ленобласти Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву ограничить возможность получения кредитов гражданам младше 25 лет. Депутат считает, что им должны выдаваться только кредиты на жилье и учебу.

Зачастую едва достигшие совершеннолетия граждане берут кредиты на не самые необходимые вещи, вследствие чего попадают в «кредитное рабство», что негативно сказывается на будущем не только конкретных молодых граждан, но и страны в целом.

«Каждый должен заниматься своим делом. Дело людей государевых — делать все возможное для того, чтобы граждане могли работать и лучше зарабатывать. А что касается кредитов, то никто не разбирается в этом лучше банкиров.

Они отлично знают, кому следует давать кредиты, а кому нет. Знают даже лучше Центробанка, потому что это их заработок. Они не выдадут кредит тому, кто его, вероятно, не вернет. Им не нужны долги и должники.

У них хорошие системы проверок, и они продолжают их совершенствовать. Никакой необходимости лезть в это дело сверху нет», — отметил Максим Ельцов.