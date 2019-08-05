Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM

В Свердловской области «Высокогорскому горно-обогатительному комбинату» (ВГОК) могут ограничить поставки электроэнергии. С иском в суд об уменьшении аварийной брони подачи света выступили энергетики.

Как заявили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс», у ВГОКа имеются долги за поставку электроэнергии в размере 340 млн рублей и они продолжают расти. Энергетики в исковых требованиях попросили пересмотреть установленные на предприятии объёмы аварийных поставок света, так как, по их мнению, они превышают необходимые. В результате энергетики не могут использовать право на ограничение подачи электроснабжения за долги.

Отметим, что компания-поставщин пыталась урегулировать данный вопрос с руководством ВГОКА, предложив им «устранить нарушения в действующих актах аварийно-технической брони». Но, досудебный способ решения конфликта хозяйствующих субъектов был проигнорирован, в результате чего иск был направлен в Арбитражный суд Свердловской области.

Напомним, что по закону на предприятия повышенной категории сложности поставки электроэнергии прекращать нельзя, для чего формируется уровень брони, необходимый для обеспечения деятельности систем (аварийные системы, вентиляция и пр.) при полностью остановленном технологическом процессе.