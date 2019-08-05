Москва, , 11:58 — REGNUM

Низкие темпы роста экономики РФ говорят о том, что она всё сильнее отстаёт от развитых экономик мира, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз экспертов Института экономики роста имени П. А. Столыпина, предупредивших о риске рецессии в России уже в 2019 году.

«Насколько я помню прогнозы, которые звучали в 2017—2018 годах, в том числе и от наших высших органов власти, никто особого оптимизма по поводу 2019 года не испытывал, — сказал Комолов. — Именно 2019 год по всем прогнозами фигурировал как самый тяжёлый. В том числе в прогнозах министерства экономического развития. Потом обещали некоторый подъём, переход в зону стабильного роста, но 2019 год, по всей видимости, должен был стать тем самым дном, о которого мы, оттолкнувшись, пойдём вверх. Увы, сохраняется уверенность в том, что когда мы этого дна достигнем, нам опять снизу постучат и попросят продвинуться ещё ниже по экономической лестнице».

Экономист отметил, что рецессии в РФ пока нет, но происходящее вполне можно назвать стагнацией. По словам Комолова, экономика РФ демонстрирует бухгалтерский рост, который значительно ниже среднемирового уровня. При этом эксперт раскритиковал доводы тех, кто считает, будто в низких темпах роста экономики РФ нет ничего страшного, так как и Германия и Франция тоже растут медленно. Однако, как подчеркнул Комолов, такие заявления крайне сомнительны, так как эти страны уже находятся на высоком уровне развития и могут себе позволить неспешный рост. РФ же нужно расти гораздо быстрее, если она хочет догнать остальной мир.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, техническая рецессия в России может наступить уже в 2019 году, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития. Таково мнение экспертов Института экономики роста им. Столыпина. В их исследовании отмечается, что Росстат по итогам первого квартала текущего года оценил рост российской экономики в 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, тогда как в секторе малого и среднего бизнеса экономическая активность снизилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году