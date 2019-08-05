Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга разработал поправки в региональные нормативные акты, которые должны облегчить завершение строительства недостроенных объектов недвижимости.

Их суть сводится к упрощению порядка предоставления городских земельных участков для завершения строительства расположенных на них долгостроев.

«Зачастую инвесторы не успевают завершить на арендуемой городской земле строительство объектов в изначально установленный договором срок по объективным и не зависящим от них причинам», — объясняют в КИО.

Чтобы возобновить аренду, сегодня требуется подготовка и утверждение нового постановления правительства Санкт-Петербурга, процедура подготовки которого носит длительный характер. В связи с этим КИО просит предоставить ему право по предоставлению городских земельных участков собственникам недостроенных объектов, чтобы они смогли их достроить.

Предлагается передавать участки в аренду на три года, без торгов. Однако право на такое «послабление» инвестор получит всего один раз.

Проект поправок направлен на согласование в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, добавили в КИО.

По данным Смольного, на середину июня 2019 года в Петербурге оставалось недостроенными 24 жилых объекта. 16 из них будут завершены до конца 2019 года. Остальные — в 2020 году.