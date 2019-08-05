Москва, , 09:03 — REGNUM

ГБУ «Малый бизнес Москвы» разработало новый онлайн-сервис для предпринимателей Москвы «Индивидуальная траектория развития» (ИТР), сообщает 5 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сервис помогает оценить уровень компетенций и составить план получения недостающих знаний. Для начала бизнесменам предлагают пройти тест на определение личностных и профессиональных умений, а также установить бизнес-цель, которую они хотят достичь.

«Город предлагает бизнесу множество программ для комплексного обучения. Сориентироваться в них и выбрать самые полезные для себя поможет новый персонализированный сервис», — прокомментировала появление новинки вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

В зависимости от результатов тестов, предпринимателю предложат одну из конференций или семинаров. Сервис доступен в личном кабинете на сайте mbm.ru.