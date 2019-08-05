Иркутск, , 06:22 — REGNUM

Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Одна из компаний займётся производством в Черемхово строительных металлоконструкций с нанесением покрытий.

«Запуск полного цикла производства запланирован на 2019−2021 годы. На заводе создадут 41 рабочее место, объем инвестиций оценивается в 89 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Вторая расширит производство пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий в Саянске. Объём инвестиций составит 5,8 млн рублей, что позволит создать 15 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Иркутской области намерено создать новую территорию опережающего социально-экономического развития в Тулуне. Город два раза за лето 2019 года стал жертвой наводнения. Создание здесь ТОСЭР, по мнению чиновников, станет дополнительным механизмом поддержки местных предпринимателей.

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