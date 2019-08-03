Москва, , 07:55 — REGNUM

Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие текущего года составил 2,4 млрд рублей. Об этом 2 августа сообщила Счётная палата РФ в официальном аккаунте Facebook ведомства.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Счётная палата по поручению президента РФ Владимира Путина на постоянной основе проводит мониторинг ситуации с лесными пожарами в России.

По данным Счётной палаты, за первое полугодие 2019 года в России возникло 7,6 тысяч лесных пожаров. Общий ущерб, нанесённый огненной стихией, составил 2,4 млрд рублей.

При этом в ведомстве отметили, что к основным причинам сложившейся ситуации, по данным последних проверок, относятся недостаточность необходимого финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность в подразделениях наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и чрезвычайно низкое качество мероприятий по противопожарной защите, которые проводят арендаторы.

В Счётной палате пояснили, что решение проблемы лесных пожаров требует комплексного подхода. Только комплексное решение позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Счётной палаты РФ, ущерб от лесных пожаров в России за последние три года составил 68,9 млрд рублей. При этом число лесных пожаров растёт из года в год. По данным ведомства, с 2016 года количество лесных пожаров увеличилось на 12%, площадь их возросла в 3,2 раза.

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