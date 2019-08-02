Нижний Новгород, , 16:42 — REGNUM

Резидентами фонда «Сколково» могут стать 11 нижегородских компаний. Свои IT-разработки, а также инновационные проекты из медицинской, сельскохозяйственной, медиасферы они представили руководителю направления регионального развития фонда «Сколково» Олегу Макарову, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, получили качественную экспертную оценку от специалистов фонда и экспертные консультации.

В том числе были показаны проекты: система аналитического управления кадровыми ресурсами; онлайн-сервис для обучения IT-специалистов; гидропонная установка-теплица для выращивания зелени; медицинский комплекс для сверхчастотной диагностики пораженных ожогом тканей; уникальная технология раздельного вывоза отходов.

В настоящее время компании готовят необходимую документацию для получения статуса регионального резидента фонда.

ИА REGNUM напоминает, нижегородский технопарк «Анкудиновка» в июне стал региональным оператором фонда «Сколково». Этот статус позволяет отбирать технологические инновационные проекты в регионе для получения поддержки на федеральном уровне. Компании, прошедшие отбор, могут рассчитывать на поддержку фонда. Также они имеют право использовать бренд, фирменный стиль и сервисы фонда.