Турин, Италия, , 15:26 — REGNUM

По данным за июнь 2019 года, объем промышленного производства в Италии снизился на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, передает Mediaset в пятницу, 2 августа, со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat.

В июне значительно снизился объем производства автомобилей (на 17,7%), но выросли некоторые другие показатели, в том числе, объем производства фармацевтических средств (на 6%).

В первом полугодии 2019 года объем промышленно производства снизился на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В сравнении с наивысшим докризисным показателем (за июнь 2007 года) объем промышленного производства в Италии в июне 2019 года снизился на 18,8%.