Ашхабад, , 14:34 — REGNUM

Министр иностранных дел Рашид Мередов и советник президента Туркмении по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев провели переговоры с исполнительным директором малазийской компании «Petronas» Тан Сри Ван Зулькефли Ван Ариффином. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИДа.

В ходе встречи стороны отметили плодотворный характер взаимовыгодного сотрудничества в топливно-энергетической сфере и обсудили вопросы дальнейшего расширения делового партнерства.

Представитель руководства малазийской компании, осваивающей туркменский шельф Каспийского моря, сообщил о заинтересованности в сотрудничестве с Туркменией в проектах в сфере нефтехимии и по другим перспективным направлениям.