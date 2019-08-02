Москва, , 13:30 — REGNUM

Вклады физических лиц в банках Москвы увеличились на 7,5%, сообщил 2 августа руководитель департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

По его словам, на 1 июля объём вкладов 10,2 трлн рублей. За сумма увеличилась на 709 млрд рублей или 7,5%. Количество счетов за этот срок выросло на 2,5%.

«Банковский депозит является наиболее понятным и доступным для граждан способом сбережений. Его использование не требует специальных знаний, а действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 млн рублей практически безрисковым инвестиционным инструментом», — цитирует пресс-служба департамента слова Тихонова.

Тихонов отметил изменение среднего размера вклада — с 40 тыс. рублей до 47 тыс. рублей.