Москва, 2 августа 2019, 13:30 — REGNUM
Вклады физических лиц в банках Москвы увеличились на 7,5%, сообщил 2 августа руководитель департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
По его словам, на 1 июля объём вкладов 10,2 трлн рублей. За сумма увеличилась на 709 млрд рублей или 7,5%. Количество счетов за этот срок выросло на 2,5%.
«Банковский депозит является наиболее понятным и доступным для граждан способом сбережений. Его использование не требует специальных знаний, а действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 млн рублей практически безрисковым инвестиционным инструментом», — цитирует пресс-служба департамента слова Тихонова.
Тихонов отметил изменение среднего размера вклада — с 40 тыс. рублей до 47 тыс. рублей.