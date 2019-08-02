Пекин, , 12:58 — REGNUM

Китайская компания молочной продукции из Внутренней Монголии Yili Industrial Group Company Limited анонсировала приобретение второго по величине новозеландского молочного кооператива Westland Co-operative Dairy Company Limited, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Полностью принадлежащее Yili Group дочернее предприятие Hong Kong Jin Gang Trade Holding Limited и Westland провели в Оклендском музее церемонию передачи акций, которая знаменовала фактическое поглощение компании Westland со стороны Yili.

Генеральный директор Yili Group Чжан Цзяньцю поприветствовал сделку, как важнейший прорыв в глобальной экспансии его компании.

«Это великое достижение соединяет качество, технологические ресурсы и рынок, являясь ключевой вехой для «Молочного шелкового пути» Yili и строительства «Молочного моста» через Тихий океан», — заявил Чжан.

Отметим, что китайская Yili Group была основана в 1956 году. В течение более чем 60 лет компания стремительно развивалась, став крупнейшим в Китае производителем молочной продукции уже к 2018 году. Тогда компания поставила новый рекорд выручки для данной индустрии — 80 млрд юаней (около $11,2 млрд), что на 10,32% больше, чем в 2017 году.