Москва, , 12:50 — REGNUM

Торги 2 августа начались с резкой просадки курса рубля, что вполне обоснованно, учитывая повсеместное бегство от рисков, спровоцированное Трампом. Американский лидер пообещал с 1 сентября ввести 10%-ные пошлины на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, что вызвало панику на рынках. На этом фоне на открытии сессии пара доллар/рубль подскочила вше 64,50 руб., отметив максимумы середины июня на отметке 64,64 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Но на этом «сюрпризы» от Трампа не закончились. Американский лидер подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент в Солсбери. Подробности указа пока не приводятся, но сам факт ужесточения риторики Штатов в отношении Москвы уже снижает привлекательность российских активов, включая рубль, который сейчас находится в более уязвимом положении из-за недостаточно голубиной риторики Федрезерва, которая подпитала интерес к покупкам доллара по всему спектру рынка», — пояснил эксперт.

Дополнительно на «россиянина» давит подешевевшая нефть, которая пала жертвой массово бегства из рисковых активов после эскалации торгового противостояния между США и Китаем. После вчерашнего обвала на 7%, Brent отыграла менее 2% и не решается на более существенное восстановление в условиях негативных настроений на глобальных площадках.

«На этом фоне в ближайшее время рубль, судя по всему, будет оставаться под давлением, ослабить которое может разве что статистика по рынку труда США, если выйдет хуже прогнозов и надавит на доллар. Закрытие котировок выше уровня 64,50 руб. ухудшит техническую картину по российской валюте», — полагает Николаев.

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