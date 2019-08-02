Пекин, , 12:11 — REGNUM

Китайский лидер электронной коммерции Alibaba и компания доставки STO Express подписали опцион на покупку акций, сообщает 1 августа агентство Сниьхуа.

Согласно заявлению, опубликованному STO, Alibaba обеспечит опцион на покупку акций в течение трех лет начиная с 28 декабря текущего года, общая стоимость которых составит 9,98 млрд юаней (около $1,45 млрд).

По словам некоторых рыночных игроков, размещение опционов на акции является одной из самых распространённых форм инвестирования, при этом инвестирование Alibaba в STO повысит беспокойство на рынке, поскольку индустрия экспресс-доставки является ключевым активом для компаний, занимающихся электронной коммерцией.

Отметим, что подразделение Alibaba, занимающееся доставкой Cainiao Network сотрудничает с целым рядом компаний по экспресс-доставке грузов в сфере логистики, пользуя их технологическими и ресурсными преимуществами. Компания уже вложила средства в таких гигантов, как Best Express, ZTO Express и YTO Express.

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