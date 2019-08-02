Сеул, , 08:02 — REGNUM

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала исследование Глобальный индекс инноваций (Global innivation Index). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея заняла 11-е место в мире по данному индексу. По сравнению с результатами прошлого года, страна поднялась на одну ступень вверх.

Известно, что Швейцария продолжает сохранять свое первенство. Далее следуют Швеция, США, Нидерланды, Великобритания. Кроме того, 10-ю позицию удерживает Израиль, на 14-м месте расположился Китай, на 15-м месте — Япония.

Известно, что в рамках данного исследования эксперты оценили 126 стран на основе 80 разных параметров, включая число заявок на права интеллектуальной собственности, расходы на образование, количество научно-технических публикаций и так далее.