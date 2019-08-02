Гонконг, Китай, , 00:57 — REGNUM

Общий объем розничных продаж Гонконга, достигший в июне текущего года 35,2 млрд гонконгских долларов ($4,49 млрд), упал на 6,7% относительного того же месяца 2018 года, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Как сообщили в Отделе переписи и статистики Специального административного района КНР Гонконга, за вычетом влияния изменения цен за тот же период, объем розничных продаж снизился на 7,6% относительно июня 2018 года.

Как сообщил представитель правительства Гонконга, розничные продажи продолжили падение в июне, поскольку местные потребительские настроения стали более осторожными, а рост числа посетителей Гонконга замедлился. По его словам, повлияли на негативную динамику и непрекращающиеся выступления демонстрантов, что также вредит розничному бизнесу.

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