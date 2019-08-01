Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM

Американский фондовый рынок перешел в «красную зону» после объявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая, 1 августа передает агентство Reuters.

Сразу после заявления Трампа индекс Dow Jones оказался в минусе на 227,81 пункта (0,85%), на уровне 26 636,46 пункта, индекс S&P 500 упал на 23,38 пункта (0,78%), до 2957,00 пункта, индекс Nasdaq упал на 61,86 пункта (0,76%), до 8113,56 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября «небольшого дополнительного тарифа» в размере 10% на товары из Китая совокупной стоимостью 300 млрд.

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