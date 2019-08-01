Рим, , 16:33 — REGNUM

Во втором полугодии экономика Италии возобновит рост, заявил в четверг, 1 августа, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает Affari Italiani.

Отсутствие роста в первом полугодии 2019 года в значительной степени связано с замедлением экономики во всей еврозоне, считает министр.

31 июля в национальной службе статистики Istat сообщили, что по предварительным итогам во втором квартале 2019 года ВВП страны не изменился ни в сравнении с предыдущим кварталом, ни в сравнении с показателями годичной давности.

Одновременно с этим статистики сообщили о некотором снижении уровня безработицы — она достигла минимальных значений за 8 лет.

Целевой показатель экономического роста в 0,2% по итогам года все еще достижим, отметил Триа.