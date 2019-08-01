Москва, , 16:24 — REGNUM

Цены на квартиры в новостройках повысились в среднем по России на 5,4%, сообщает 1 августа РБК со ссылкой на исследование сервиса объявлений ЦИАН.

Согласно исследованию, больше всего подорожали квартиры в Самаре и Уфе. Там произошло повышение цен на 11,4% и 12% соответственно.

По информации издания, в среднем по России квартиры находят своих хозяев в течение 94 дней с момента начала строительства.

Меньше всего цены выросли в Челябинске (3,9%), Перми (3,9%) и Санкт-Петербурге (4,0%).

В Москве рост цен приближен к общероссийскому и составляет 5,5% при 95 днях экспонирования.

В исследовании также сообщается, что за год цены на квартиры в России выросли на 10%.

Напомним, что одной из причин подорожания новостроек является реформа в долевом строительстве. Согласно нововведениям, с 1 июля 2019 года застройщикам запрещено напрямую получать деньги от покупателей. Дольщики же обязаны оставлять свои взносы на специальном счете в банке. А банки, в свою очередь, кредитуют строительство выбранного дома.