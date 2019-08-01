Чита, , 11:20 — REGNUM

Валовой региональный показатель (ВРП) Забайкальского края составляет чуть более 300 млрд рублей. К 2030 году ВРП планируется увеличить в два раза до 600 млрд рублей. Об этом сегодня, 1 августа, заявил врио губернатора Александр Осипов на совещании по развитию края под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Чите, передает ТАСС.

По словам Осипова, это позволит сделать проведенная вместе с Минвостокразвития, Минфином России и Миноэкономразвития России тщательная работа по формированию для реализации первоочередного экономического потенциала.

Врио губернатора отметил, что в результате проведенной работы сформирован пакет проектов и приоритетов инвестиционного экономического развития Забайкалья.

Осипов попросил главу правительства России поддержать проект ускоренного развития Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ рассмотрит вопрос финансирования инфраструктуры к месторождению золота в Забайкалье.

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