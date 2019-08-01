Чита, , 11:06 — REGNUM

Правительство РФ рассмотрит вопрос финансирования инфраструктуры к месторождению золота в Забайкалье. Об этом сегодня, 1 августа, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по развитию Забайкальского края под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в Чите, передаёт ТАСС.

Золото (cc) fill

Козлов уточнил, объем частных инвестиций в освоение месторождения золота «Наседкино» составляет 12,8 млрд рублей. Инвестору требуется господдержка в размере 762,6 млн рублей на строительство линии электропередачи и подстанции.

По его словам, правительственная подкомиссия в августе рассмотрит заявку компании «Дальцветмет» на предоставление субсидии для освоения месторождения «Наседкино» в Забайкальском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по развитию Забайкальского края под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в Чите, что порядок въезда иностранцев через погранпереход «Забайкальск» упрощён.

Читайте также: Порядок въезда иностранцев через погранпереход «Забайкальск» упрощён