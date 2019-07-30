Москва, , 14:33 — REGNUM

В Госдуме настаивают на отмене приказа Минприроды, позволяющем отказаться от тушения пожаров в труднодоступных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Считаю необходимым срочно и в обязательном порядке отменить упомянутый приказ Минприроды. Кроме того, необходимо внести поправки в Лесной кодекс, направленные на профилактику лесных пожаров и обязательно увеличить финансирование авиалесоохраны, всех лесных служб», — отметил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).

Парламентарий напомнил, что 2015 года действует приказ Минприроды РФ, согласно которому пожары можно не тушить, если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов, а затраты на борьбу с пожарами окажутся больше, чем материальный вред, который они причинят. В итоге в 2018 году 90% лесных пожаров в России действовало именно в труднодоступных местах, или по терминологии чиновников в «зонах контроля», их никто не тушил.

«Получается, что пожару дают разбушеваться, дойти до населенного пункта, чтобы начать тушить с большими трудностями и материальными затратами», — указал депутат.

В результате, сейчас в трех регионах Сибири (Иркутская область, Бурятия, Красноярский край) введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Режим «черного неба» введен на территориях Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. По сообщениям наших СМИ дым от сибирских пожаров достиг Поволжья. Гидрометеорологическая служба Казахстана (Казгидромет) сообщила, что шлейф от горящего леса в России дошел и до этой республики.