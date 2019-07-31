Москва, , 19:50 — REGNUM

Сбербанк улучшил свой прогноз по среднегодовому курсу российского рубля к доллару США на 2019−2020 годы, следует из обнародованной 31 июля презентации банка к отчётности по МСФО за первое полугодие текущего года.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно последней оценке Сбербанка, средний курс российской валюты в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году — 65 рублей за доллар. Ранее банк прогнозировал курс на уровне 68,5 и 69 рублей за доллар соответственно.

Прогноз на 2021 год сохранён на прежнем уровне — 65,5 рубля за доллар.

Напомним, в соответствии с последней оценкой Минэкономразвития средний курс рубля по итогам 2019 года составит 65,1 рубля за доллар. Минфин также прогнозирует среднегодовой курс на уровне 65,1 рубля за доллар.