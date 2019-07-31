Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM

Второй комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) смогут открыть уже в 2019 году. Об этом заявил свердловский замминистра транспорта Денис Чегаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.

По словам чиновника, и строительство, и ввод в эксплуатацию второго комплекса произойдёт уже в этом году. Строителям осталось лишь достроить развязку со Второй Новосибирской, а также съезд с Полевского тракта.

Ввод нового комплекс значительно облегчит ситуацию на дорогах Екатеринбурга.

Напомним, ранее замглавы свердловского минтранса Денис Чегаев заявил, что работы по строительству ЕКАД можно ускорить. Строителям лишь нужно предоставить дополнительное финансирование из федерального бюджета.

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