Саратов, , 12:19 — REGNUM

Границы приаэродромной территории нового саратовского аэропорта «Гагарин» до настоящего времени не согласованы с Роспотребнадзором. Об этом на совещании профильного комитета в областной думе заявила замминистра строительства и ЖКХ Марина Лобанова.

«Есть определенная ситуация, когда у проектировщиков и экспертов, которые готовили этот проект, и у экспертов Роспотребнадзора есть разногласия», — отметила она и добавила, что между представителями надзорного ведомства и проектировщиками планируется провести совещание.

В то же время многие депутаты выразили опасения, что могут возникнуть сложности со строительством социальных объектов, сообщает «Четвёртая власть».

По словам Лобановой, Росавиация готова выдавать согласования в переходный период, который продлится не более 30 дней. В результате депутаты пришли к выводу, что необходимо направить в Росавиацию запрос для уточнения механизма согласования до момента утверждения приаэродромной территории аэропорта.

ИА REGNUM напоминает, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове. Другим пунктом документа глава правительства закрыл для обслуживания воздушных судов аэропорт «Центральный», расположенный в черте города. Документ вступает в силу 21 августа.

Первые рейсы аэропорт примет и отправит 20 августа. Кроме того, по словам Медведева, в рамках нацпроекта для закупки аэропортом дополнительного оборудования будет выделено ещё 500 млн рублей.

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