Саратов, , 16:26 — REGNUM

В Саратове завершаются работы в рамках обустройства подъездных путей к новому международному аэропорту «Гагарин». Об этом сообщает телеканал Совета Федерации.

Аэропорт «Гагарин» Saratov.gov.ru

Строительство аэропорта начато в 2012 году и стало самым крупным инфраструктурным проектом на территории региона за последние несколько лет. Ожидаемый пассажиропоток аэропорта составляет около 1 млн граждан в сутки. «Гагарин» будет принимать все типы современных воздушных судов и имеет статус международного.

В настоящее время проведены тестовые испытания с участием волонтеров, которые прошли входной и предполетный досмотр, попробовали зарегистрироваться на рейс, пройти контроль посадки на борт самолёта и получить багаж. Также были отработаны различные внештатные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове. Другим пунктом документа глава правительства закрыл для обслуживания воздушных судов аэропорт «Центральный», расположенный в черте города. Документ вступает в силу 21 августа.

Первые рейсы аэропорт примет и отправит 20 августа. Из Саратова будут осуществляться полёты в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сургут, Сочи, а также в Анталью (Турция).

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